Streit zwischen CDU und BSW

Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Was Merz aufführe, sei politischer Kindergarten, sagte sie der dpa. Das werde die CDU im Osten weiter schwächen. Merz hatte gestern in der ARD Koalitionen mit dem BSW ausgeschlossen, auch wenn sich dadurch Ministerpräsidenten der AfD verhindern ließen. Der CDU-Chef meinte, seine Partei arbeite nicht mit rechtsextremen und linksextremen Parteien zusammen. Und für Wagenknecht gelte beides. Sie sei in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.

Im September stehen Landtagswahlen in den Brandenburg, Sachsen und Thüringen an.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.