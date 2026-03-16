Israel hat einen Bodeneinsatz im Südlibanon gestartet. (AFP / ODD ANDERSEN)

Man verfolge die Entwicklung mit Sorge, sagte Merz in Berlin. Eine solche Offensive würde die bereits angespannte humanitäre Lage und das dramatische Fluchtgeschehen weiter verschärfen. Der Kanzler forderte Israel eindringlich auf, diesen Weg nicht einzuschlagen. Es wäre ein Fehler.

Die israelische Armee hatte zuvor den Beginn des Bodeneinsatzes bekannt gegeben. Dieser sei begrenzt und richte sich gezielt gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz, hieß es. Ziel sei mehr Sicherheit für die Bewohner im Norden Israels.

Die militant-islamistische Hisbollah feuert seit der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Chamenei entgegen dem Willen der libanesischen Regierung immer wieder Raketen auf Israel ab.

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Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.