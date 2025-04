Handelsstreit zwischen den USA und China

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bereits jetzt kämen jeden Tag an deutschen Haustüren mehr als 400.000 kleine Paketsendungen aus China an. Dies müsse schnellstmöglich wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden, sagte Merz den Funke-Medien. Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz und Produktsicherheit müssten gewährleistet sein. Die EU-Kommission müsse hier dringend handeln, betonte der CDU-Politiker.

Merz kündigte ein baldiges Treffen mit US-Präsident Trump an. Ein Termin stehe noch nicht fest, die Reise werde aber zeitnah stattfinden, sagte er. Die deutsch amerikanischen Beziehungen seien für alle sehr wichtig. Null Prozent Zölle wären für alle das Beste, meinte Merz.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.