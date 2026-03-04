Treffen in Washington

US-Präsident Trump und Bundeskanzler Merz bei ihrem Treffen im Weißen Haus. (dpa / Guido Bergmann / Presse- und Informationsamt )

Trump hatte gestern vor Journalisten im Beisein von Merz der Regierung in Madrid vorgeworfen, eine Nutzung spanischer Stützpunkte durch die US-Armee zu verweigern. Der Präsident kündigte an, deshalb den amerikanischen Handel mit Spanien zu stoppen. Dazu sagte Merz nach dem Treffen, er habe dem Präsidenten sehr deutlich gesagt, dass er Spanien nicht gesondert schlecht behandeln könne. In der EU säßen alle zusammen in einem Boot. Auch die Verhandlungen mit Washington über die US-Zölle führten die Europäer nur gemeinsam oder gar nicht, betonte der CDU-Vorsitzende in der ARD.

Bei der EU werden Verhandlungen mit Drittstaaten oder anderen Wirtschaftsbünden von der Europäischen Kommission im Namen aller 27 Mitglieder geführt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.