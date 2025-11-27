Bundeskanzler

Kanzler Merz. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Deutschland sei seit dem Regierungswechsel auf dem richtigen Weg, sagte der CDU-Vorsitzende. Da brauche es keine Ermahnungen von außen. Die Migrationspolitik sei die Sache der Bundesregierung, und die entscheide so wie sie es für richtig halte. Merz fügte hinzu, zudem werde derzeit eine neue gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik formuliert. Auch das werde man aus eigener Kraft schaffen.

Die US-Regierung hatte zuvor ihre Diplomaten angewiesen, bei europäischen Regierungen, aber auch in Kanada und Australien für strengere Migrationsregeln zu werben. Für Präsident Trump ist die Einwanderung eines seiner zentralen politischen Themen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.