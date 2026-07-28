Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, wurde von Kanzler Merz abgelöst. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Kretschmer sagte dem MDR, er habe die Ablösung von Sport-Staatsministerin Schenderlein "überhaupt nicht verstanden". Sie sei in ihrem Amt überaus erfolgreich gewesen. Merz hatte den Wechsel Schenderleins ins Gesundheitsministerium angekündigt. Ihre Nachfolge ist noch nicht geklärt. Mit Blick auf die weiteren personellen Veränderungen in der Bundesregierung meinte Kretschmer, das sei nicht so glatt gelaufen, wie man das erwarten dürfe. Jetzt gehe es hoffentlich wieder an die Arbeit.

Der Umbau der Regierung und insbesondere der Umgang des Kanzlers mit dem abgelösten Verkehrsminister Schnieder haben für Unmut in der CDU gesorgt. Dass Schenderlein nicht im Kanzleramt bleiben soll, war seit mehreren Tagen bekannt und hatte zu einer Verstimmung auch in anderen ostdeutschen Landesverbänden geführt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.