Diplomatie

Dies sei "trotz einer maximal konstruktiven Haltung der ukrainischen Verhandlungsführung" geschehen, so Merz weiter. Der Kanzler bekräftigte, dass die europäischen Staaten den Druck auf Russland weiter erhöhen wollten. Dazu werde am Dienstag ein weiteres Sanktionspaket der EU in Kraft treten.

Merz sprach sich auch dafür aus, Italien enger in die europäischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine einzubinden. Er verwies auf das gute Verhältnis, das Meloni zu US-Präsident Trump habe.

