Schwarz-Rot

Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Merz (CDU) (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Im ersten Teil habe man sich im Koalitionsausschuss zunächst auf eine Ausweitung der Sonntags-Öffnungszeiten für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken verständigt, sagte der CDU-Vorsitzende dem ARD-Fernsehen. Zugleich betonte er, dass die Union ihre Forderung nach einer Flexibilisierung der ‌Arbeitszeiten nicht ⁠aufgegeben hat. Über diesen zweiten Teil werde man mit den Sozialdemokraten im Herbst sprechen. Konkret geht es darum, inwieweit eine tägliche Höchstarbeitszeit ⁠durch eine wöchentliche ersetzt werden könnte.

Derweil wies der SPD-Kovorsitzende Klingbeil Kritik an der geplanten Pflicht zur Vorlage eines Arzt-Attests ab dem ersten Krankheitstag zurück. Mit diesem Kompromiss habe seine Partei die Einführung von unbezahlten Karenztagen verhindern können.

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Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.