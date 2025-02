Newsblog zur Bundestagswahl

Bundestagswahl - CDU-Wahlparty (dpa / Michael Kappeler)

Hier die Entwicklungen im Überblick:

+++ Die aktuelle Hochrechnung von infratest dimap:

Union 28,9

AfD 19,9

SPD 16,2

Grüne 13,0

Linke 8,5

FDP: 4,9

BSW: 4,8

+++ Unions-Kanzlerkandidat Merz spricht von einem "historischen Wahlabend".

Man habe die Wahl gewonnen. CDU und CSU hätten gut zusammengearbeitet. Es gehe nun darum, schnell eine handlungsfähige Mehrheit zu bilden. Die Welt draußen warte nicht. Die Union stehe dafür, dass Deutschland wieder zuverlässig regiert werde.

+++ SPD-Spitzenkandidat Scholz spricht von einem "bitteren Wahlergebnis".

Er gratulierte Unions-Kanzlerkandidat Merz zum Wahlsieg. Der Auftrag zur Regierungsbildung liege nun bei diesem. Mit dem Ergebnis der AfD wolle er sich nicht abfinden, so Scholz.

Sein Parteikollege Pistorius spricht von einem "niederschmetternden, katastrophalen Ergebnis". Es gebe nichts zu beschönigen. Er hoffe dass die Union jetzt den richtigen Ton treffe, um Demokraten zusammenzuhalten und nicht weiter auseinanderzuspielen.

+++ Die Grünen sind nach Worten ihres Kanzlerkandidaten Habeck bereit, sich auch an einer künftigen Regierung zu beteiligen.

"Wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte er auf der Wahlparty seiner Partei in Berlin. "Jetzt steht Deutschland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die muss jetzt schnell und erfolgreich abgeschlossen werden."

+++ CSU-Chef Söder verspricht dem CDU-Vorsitzenden Merz auch weiter eine Geschlossenheit der Union.

"Du hast die CSU auch weiter an deiner Seite", sagt er im Konrad-Adenauer-Haus bei einem gemeinsamen Auftritt. "Es wird nicht ganz einfach werden", räumt er mit Blick auf die Koalitionsgespräche ein.

+++ Auch eine zweite Hochrechnung der ARD sieht weder FDP noch BSW im Bundestag. Demnach kommen die Liberalen auf 4,9 Prozent, das BSW auf 4,8 Prozent. Das ZDF sieht beide Parteien dagegen bei 5,0 Prozent.

+++ Es liegt die erste Hochrechnung von infratest dimap vor:

Union 29,0

AfD 19,6

SPD 16,0

Grüne 13,3

Linke 8,6

FDP: 4,9

BSW: 4,7

+++ Eine Hochrechnung des ZDF kommt auf etwas andere Ergebnisse.

Demnach kommen sieben Gruppierungen in den Bundestag und machen eine Regierungsbildung kompliziert. Die Union als stärkste Kraft kommt demnach auf 28,7 Prozent, vor der AfD mit 19,8 Prozent. Die SPD schrumpft auf 16,4 Prozent und die Grünen geben auf 12,3 Prozent nach. Die Linke ist demnach mit 8,9 Prozent sicher im Parlament. FDP und BSW müssen mit je 5,0 Prozent zittern.

+++ FDP-Vize Kubicki hat eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und der FDP ausgeschlossen.

Im ARD-Fernsehen sagte er: "Wir haben für uns ausgeschlossen, dass wir noch einmal die nächsten vier Jahre mit den Grünen zusammen regieren". Sollte die FDP im Bundestag vertreten sein, werde es für Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot wahrscheinlich nicht reichen. Dann müsse eine Koalition aus CDU, SPD und FDP gebildet werden.

+++ "Wir werden noch zittern müssen", sagt BSW-Chefin Wagenknecht.

Aber unabhängig vom Ergebnis sei es schon beeindruckend, wo das BSW stehe. "Wir haben das großartig gemacht."

+++ Linken-Chef und Spitzenkandidat van Aken hat sich begeistert über das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl geäußert.

"Die Linke lebt", sagte er vor einer jubelnden Menge in Berlin.

+++ CSU-Generalsekretär Huber hat nach den ersten Prognosen zur Bundestagswahl von einem "klaren Regierungsauftrag für CDU und CSU" gesprochen.

Es sei "völlig klar, dass der Wunsch nach einem Politikwechsel in diesem Land mit Händen zu greifen ist", sagte er am Sonntag im ZDF.

+++ "Der neue Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen", sagt CDU-Generalsekretär Linnemann im ARD-Fernsehen. Man wolle Deutschland voranbringen.

+++ SPD-Generalsekretär Miersch sprach im ZDF von einem "ganz bitteren Abend". Es sei eine "historische Niederlage" für seine Partei.

Er gratuliere der CDU und Friedrich Merz. Miersch dankte zudem den Wahlkämpfern.

+++ AfD Kanzlerkandidatin Weidel spricht von einem "grandiosen Wahlkampf" - man habe sich als einzige Partei verdoppelt.

Die Hand werde immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes umzusetzen.

+++ Die Wahllokale für die Bundestagswahl sind geschlossen. Nun werden die Stimmen ausgezählt. Laut Prognose von Infratest dimap hat die Union die Bundestagswahl mit 29 Prozent (+4,9 Punkte) gewonnen. Weitere Ergebnisse:

AfD: 19,5 % (+9,1)

SPD: 16 % (-9,7)

Bündnis 90/Die Grünen: 13,5 % (-1,2)

Die Linke: 8,5 % (+3,6)

FDP: 4,9 % (-6,5)

BSW: 4,7 %

Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 84 Prozent.

+++ Bei der Bundestagswahl haben bis zum Nachmittag 52 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme im Wahllokal abgegeben.

Diesen Zwischenstand gab die Bundeswahlleiterin bekannt. Briefwähler sind nicht berücksichtigt. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 lag die Beteiligung um 14 Uhr bei 36,5 Prozent. Damals gab es wegen der Corona-Pandemie eine große Zahl an Briefwählern. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat bei seiner Stimmabgabe alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen.

Er sagte in seinem Wahllokal in Berlin-Zehlendorf: "Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie wählen, bestimmen Sie mit über die Zukunft unseres Landes und wählen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die Entscheidende sein könnte."

+++ Gut 59 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.

Etwa 2,3 Millionen davon sind Erstwähler. Hinzu kommen mehr als 200.000 Deutsche, die im Ausland leben und sich für die Wahl registriert haben. Für sie wurde es mit der Stimmabgabe wegen der kurzen Fristen diesmal aber sehr knapp.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.