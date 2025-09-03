Koalitionsgipfel

Erste Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Gipfel mit der Stahl- und der Autoindustrie an.

Die deutsche Stahlindustrie stehe aktuell gleich von zwei Seiten unter Druck, sagte Merz: Durch Zölle, die sie in den USA bezahlen müssten und durch Dumping-Angebote aus China. Auch die Autoindustrie leide derzeit "massiv". Merz kündigte außerdem bis Ende des Jahres Eckpunkte für eine Bürgergeld-Reform an.

Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sprach von einer offenen und ehrlichen Debatte im Koalitionsausschuss. Man sei sich einig, nun "die Sicherheit von Arbeitsplätzen als Topthema zu betrachten". CSU-Parteichef Söder sagte, nach der "Sommerdepression" der Koalition sei es jetzt wichtig, eine neue "Herbstkraft" zu finden. Die SPD-Co-Vorsitzende Bas erklärte, es sei zu viel "übereinander und zu wenig miteinander" gesprochen worden.

Bei den weiteren Beratungen des Koalitionsausschusses soll es noch am Abend um Reformen bei der Pflege- und Krankenversicherung gehen.

