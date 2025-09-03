Koalitionsgipfel
Merz will Stahl- und Autoindustrie in Deutschland mit Gipfeltreffen stärken

Die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung haben beim Koalitionsausschuss am Abend Einigkeit demonstriert. In einer Sitzungspause sagte Bundeskanzler Merz, es seien Fehler passiert, man treffe sich jetzt aber in einem guten Klima. Er kündigte zudem zeitnah

    Markus Söder (l-r), Friedrich Merz, Bärbel Bas und Lars Klingbeil äußern sich bei einer Pressekonferenz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause im Bundeskanzleramt.
    Erste Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause (Bernd von Jutrczenka/dpa)
    Gipfel mit der Stahl- und der Autoindustrie an.
    Die deutsche Stahlindustrie stehe aktuell gleich von zwei Seiten unter Druck, sagte Merz: Durch Zölle, die sie in den USA bezahlen müssten und durch Dumping-Angebote aus China. Auch die Autoindustrie leide derzeit "massiv". Merz kündigte außerdem bis Ende des Jahres Eckpunkte für eine Bürgergeld-Reform an.
    Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sprach von einer offenen und ehrlichen Debatte im Koalitionsausschuss. Man sei sich einig, nun "die Sicherheit von Arbeitsplätzen als Topthema zu betrachten". CSU-Parteichef Söder sagte, nach der "Sommerdepression" der Koalition sei es jetzt wichtig, eine neue "Herbstkraft" zu finden. Die SPD-Co-Vorsitzende Bas erklärte, es sei zu viel "übereinander und zu wenig miteinander" gesprochen worden.
    Bei den weiteren Beratungen des Koalitionsausschusses soll es noch am Abend um Reformen bei der Pflege- und Krankenversicherung gehen.
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.