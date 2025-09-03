Koalitionsgipfel

Erste Sitzung des Koalitionsausschusses nach der Sommerpause (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die deutsche Stahlindustrie stehe aktuell gleich von zwei Seiten unter Druck, betonte Merz: Durch Zölle, die sie in den USA bezahlen müssten und durch Dumping-Angebote aus China. Auch die Autoindustrie leide derzeit massiv. Merz kündigte außerdem bis Ende des Jahres Eckpunkte für eine Bürgergeld-Reform an.

Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sprach von einer offenen und ehrlichen Debatte im Koalitionsausschuss. Man sei sich einig, nun die Sicherheit von Arbeitsplätzen als Topthema zu betrachten. CSU-Parteichef Söder sagte, nach der "Sommerdepression" der Koalition sei es jetzt wichtig, eine neue "Herbstkraft" zu finden. Die SPD-Co-Vorsitzende Bas erklärte, es sei zu viel übereinander und zu wenig miteinander gesprochen worden.

Bei den weiteren Beratungen des Koalitionsausschusses soll es im Laufe des Abends um Reformen bei der Pflege- und Krankenversicherung gehen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.