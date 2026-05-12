DGB-Kongress
Merz wirbt für Reform der gesetzlichen Rentenversicherung

Bundeskanzler Merz hat erneut eine grundlegende Reform der gesetzlichen ‌Rentenversicherung angemahnt. ⁠

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht beim 23. Ordentlichen Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Estrel Congress Center.
    Bundeskanzler Merz warb auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin für Reformen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)
    Anderenfalls sei die Rente nicht zukunftsfähig, sagte Merz auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. Die Reformvorhaben seien keine Bedrohung, sondern eine große Chance. Kern ⁠der Pläne sei eine ‌deutliche Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente. Die insgesamt drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat - sollten in ein neues Verhältnis treten. Zugleich betonte der Kanzler, niemand in diesem Land schlage Kürzungen der gesetzlichen Rente vor. Die Regierung werde im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen.
    DGB-Chefin Fahimi erklärte, man befinde sich in Zeiten großer Umbrüche. Mit Blick auf die Reformen pochte sie auf eine gerechte Lastenverteilung.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.