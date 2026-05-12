DGB-Kongress

Bundeskanzler Merz warb auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin für Reformen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Anderenfalls sei die Rente nicht zukunftsfähig, sagte Merz auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. Die Reformvorhaben seien keine Bedrohung, sondern eine große Chance. Kern ⁠der Pläne sei eine ‌deutliche Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente. Die insgesamt drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat - sollten in ein neues Verhältnis treten. Zugleich betonte der Kanzler, niemand in diesem Land schlage Kürzungen der gesetzlichen Rente vor. Die Regierung werde im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen.

DGB-Chefin Fahimi erklärte, man befinde sich in Zeiten großer Umbrüche. Mit Blick auf die Reformen pochte sie auf eine gerechte Lastenverteilung.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.