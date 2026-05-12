DGB-Kongress

Anderenfalls sei die Rente nicht zukunftsfähig, sagte Merz auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. Die Reformvorhaben seien keine Bedrohung, sondern eine große Chance. Kern der Pläne sei eine deutliche Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente. Die insgesamt drei Säulen - gesetzlich, betrieblich und privat - sollten in ein neues Verhältnis treten. Zugleich betonte der Kanzler, niemand in diesem Land schlage Kürzungen der gesetzlichen Rente vor. Die Regierung werde im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen.
DGB-Chefin Fahimi erklärte, man befinde sich in Zeiten großer Umbrüche. Mit Blick auf die Reformen pochte sie auf eine gerechte Lastenverteilung.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.