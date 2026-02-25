China-Reise

Bundeskanzler Merz reist erstmals nach China (Archivbild mit Li Qiang, Ministerpräsident von China) (Michael Kappeler/dpa)

Vor seiner Abreise nach China mahnte der CDU-Chef einen fairen und transparenten Wettbewerb an. Auf vereinbarte Regeln müsse Verlass sein, sagte Merz. Man müsse darüber reden, wie Überkapazitäten, Ausfuhrbeschränkungen und Zugangsrestriktionen Wettbewerb verzerrten und behinderten. Deutsche Unternehmen beklagen zunehmend Probleme mit dem größten Handelspartner der Bundesrepublik. Der Kanzler betonte zudem die wachsende ⁠geopolitische Bedeutung Chinas und forderte die Regierung auf, ⁠ihren Einfluss auf Russland zur Beendigung des Krieges ‌in der Ukraine geltend zu machen.

