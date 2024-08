Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das würde die CDU umbringen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Ziel der AfD sei auch die Zerstörung der CDU. Man dürfe ihr nicht noch die Hand reichen.

Zu einer möglichen Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht sagte Merz, was nach den Wahlen geschehe, sei offen und liege in der Hand der Landesverbände. Man sollte sich aus der westdeutschen Komfortzone mit öffentlichen Ratschlägen zurückhalten, so der CDU-Bundesvorsitzende. Die Landesverbänden führten unter schwierigsten Bedingungen Wahlkampf.

