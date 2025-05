Nach Festnahme

Polizisten führen den Angreifer nach seiner Festnahme ab. (picture alliance / dpa / Tim Oelbermann)

Ein Richter verkündete einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen, wie die Staatsanwaltschaft in Bielefeld mitteilte. Dort hatte der 35-jährige Syrer am Sonntag früh eine Gruppe junger Menschen vor einer Bar mit Stichwaffen angegriffen und fünf von ihnen verletzt, vier davon schwer. Anschließend floh er, konnte aber gestern Abend in Heiligenhaus im Kreis Mettmann nach Zeugenhinweisen festgenommen werden. Das Motiv für die Attacke ist noch unklar.

Der Mann hat eine befristete Aufenthaltserlaubnis und lebte in einer Unterbringung im Kreis Gütersloh.

