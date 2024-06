Extremismus

Gedenken an die Opfer des Angriffs in Mannheim. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Das teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Der 25-jährige Afghane war während der Tat am 31. Mai von der Polizei angeschossen worden und lag seitdem in einem Mannheimer Krankenhaus. Ob er inzwischen ansprechbar ist, wurde nicht mitgeteilt.

Der mutmaßliche Islamist hatte in der Innenstadt den Polizisten Rouven Laur getötet und vier weitere Menschen verletzt. Ihm werden Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

