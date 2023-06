Frankreichs Premierministerin Borne beim Besuch in der Stadt Annecy nach einem Messerangriff. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Thomas Pierre / ABACA)

Bundeskanzler Scholz erklärte, Deutschland sei schockiert über diese unmenschliche und verachtenswerte Tat. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, es gebe nichts Feigeres, als wehrlose kleine Kinder anzugreifen. Der britische Premier Sunak führte aus, das Vereinigte Königreich und Frankreich hätte immer zusammen gegen Gewalttaten gestanden, und das tue man auch heute wieder. Frankreichs Präsident Macron teilte mit, die Nation stehe unter Schock.

Ein Mann hatte gestern vier Kleinkinder und zwei Erwachsene mit einem Messer teils schwer verletzt. Augenzeugen zufolge stach er unvermittelt auf einem Spielplatz am Lac d'Annecy unter anderem auf Kinder in einem Kinderwagen ein. Dabei soll er auf Englisch "Im Namen Jesu" geschrieen haben. Bei dem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen Syrer, der in Schweden als Flüchtling anerkannt wurde. Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe es nicht.

