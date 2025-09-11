In dem Fall des tatverdächtigen 17-jährigen Kosovaren verdichteten sich entsprechende Hinweise, sagte der CDU-Politiker im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf. Es gehe um Videos, die der Tatverdächtige angefertigt habe. Der Generalbundesanwalt überprüfe derzeit, ob er das Verfahren übernehme.
Die Frau war bei dem Angriff schwer verletzt worden. Gegen den bei seiner Festnahme verletzten Jugendlichen war Haftbefehl erlassen worden.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.