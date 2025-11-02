Großbritannien
Messerangriff in Zug: Zehn Menschen zum Teil lebensbedrohlich verletzt

Bei dem Messerangriff in einem Zug in Großbritannien sind 10 Menschen verletzt worden, davon neun lebensbedrohlich.

    Das teilte die Polizei wenige Stunden nach dem Angriff mit. Die Anti-Terror-Polizei unterstütze die Ermittlungen. Nach dem Vorfall in der ostenglischen Region Cambridgeshire waren zwei Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen in einem Zug auf Menschen eingestochen haben.
    Der Zug wurde in der Stadt Huntingdon gestoppt, bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Der Bahnbetreiber erklärte, auf seinem gesamten Streckennetz sei der Bahnverkehr eingestellt worden. Premierminister Starmer sprach von einem zutiefst beunruhigenden Vorfall.
