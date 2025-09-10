Oberlandesgericht Düsseldorf
Messeranschlag von Solingen: Höchststrafe für Attentäter

Ein Jahr nach dem Terroranschlag von Solingen ist der Täter - ein 27-jähriger Syrer - zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

    Der Angeklagte im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)
    Das entschied das Düsseldorfer Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft hatte dem Mann unter anderem dreifachen Mord und Verbindungen zur islamistischen IS-Miliz vorgeworfen. Auch die Verteidigung plädierte für lebenslänglich.
    Der Syrer hatte zu Prozessbeginn im Mai ein Geständnis zu der Tat auf dem Solinger Stadtfest im August 2024 abgelegt. Er tötete drei Menschen und verletzte acht weitere. Die Tat verstärkte den Streit über Flüchtlingspolitik und befeuerte Rufe nach härteren Gesetzen.
