Österreich

Blumen und eine Kerze in der Nähe des Tatorts: In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. (picture alliance / FOTOKERSCHI / APA)

Laut Polizei hatte die Frau des Täters davor gewarnt, dass ihr Mann bewaffnet unterwegs sei, um Menschen zu töten. Vor der Tat sollen die beiden Afghanen den Mann zurechtgewiesen haben, weil er einen Autofahrer aggressiv angepöbelt hatte. Offenbar folgte der Täter daraufhin den beiden und stach später mit dem Messer auf sie ein. Ein 26-Jähriger Mann starb, sein 24-jähriger Begleiter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Korrespondentenberichten rief der Täter anti-islamische Parolen. Die Polizei geht dennoch nicht von einem politischen Motiv aus.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.