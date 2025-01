Was bedeuten die Pläne von Meta-Chef Mark Zuckerberg für Instagram und Facebook - und was für die Zukunft der Demokratie? (IMAGO / Newscom World / IMAGO / Tom Williams)

Inhalte auf Facebook und Instagram sollen in den USA nicht mehr auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Das hat der Chef des Meta-Konzerns, Mark Zuckerberg, angekündigt.

Beobachter bewerten die Veränderungen als höchst besorgniserregend. Warum sind sie von Zuckerbergs Ankündigung alarmiert?

Der Internetkonzern Meta, der etwa die Social-Media-Dienste Facebook und Instagram anbietet, hat zwei Monate nach der US-Präsidentschaftswahl eine drastische Kehrtwende angekündigt: Das Faktencheck-Programm in den USA solle beendet und Beschränkungen von Beiträgen bei den Themen Einwanderung und Gender abgeschafft werden, um die „freie Meinungsäußerung wiederherzustellen“, erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Statt der Überprüfung durch Faktenchecker solle – ähnlich wie beim Onlinedienst X (ehemals Twitter) – ein System der "Community-Notes" eingeführt werden, zunächst in den USA. Dabei könnten Nutzer unter einem Beitrag, Foto oder Video einordnenden Kontext hinzufügen, so der Meta-Chef.

Seine Begründung für die Abschaffung des Faktencheck-Programms: Es sei zu fehleranfällig und habe zu einem wachsenden Unmut bei Nutzerinnen und Nutzern geführt. Stattdessen sollen diese künftig durch sogenannte „Community-Notes“ selbst die Möglichkeit erhalten, falsche oder irreführende Aussagen zu kennzeichnen.

Kritik auch an der EU

In das 2016 von Meta eingeführte Faktencheck-System waren unabhängige Organisationen in zahlreichen Ländern eingebunden: in Deutschland etwa die Nachrichtenagenturen dpa und AFP sowie das Rechercheprojekt Correctiv. Sie können weiterarbeiten, weil sich die Neuerungen zunächst nur auf die USA beziehen. Bei der Einführung des Faktencheck-Programms argumentierte Zuckerberg noch, Fake News sollten keinen Einfluss auf Wahlen und Meinungsbildung haben.

Zuckerberg kritisierte auch Bestimmungen der Europäischen Union. Sie verpflichten Meta und andere große Plattformen dazu, die Standards für die Moderation von Inhalten in Europa einzuhalten. Andernfalls riskieren sie Geldstrafen.

Viele Beobachter blicken mit großer Sorge auf die Ankündigungen von Mark Zuckerberg.

Der Publizist, Buchautor und Medienwissenschaftler an der Universität Köln, Martin Andree, nennt es sehr besorgniserregend, dass mit Meta ein weiterer Konzern angesichts der Allianz aus dem baldigen neuen US-Präsidenten und dem Tech-Milliardär Elon Musk, der die „Ideologie der absoluten Meinungsfreiheit“ vertrete, „einknickt“.

Viele Menschen in Deutschland hätten noch nicht genau verstanden, wie groß die Machtakkumulation dieser Allianz sei. meint Andree. Für die Zukunft sei zu befürchten, „dass gegen Trump / Musk eigentlich gar kein Widerstand mehr möglich ist“. Donald Trump steht kurz vor dem Amtsantritt als US-Präsident.

Faktenchecker: "Community Notes" oft falsch

Thomas Laschyk, der selbst Faktenchecker ist und Gründer des Portals „Volksverpetzer“, bewertet die von Zuckerberg angekündigten Schritte als „fatales Zeichen“ und „Schritt in die falsche Richtung“. Mark Zuckerberg passe sich jetzt an Trump an, "einen der größten Lügner“, und schwenke damit auf eine demokratiefeindliche Linie ein.

Der Faktencheck bei Facebook sei „nicht wirklich das Beste“ gewesen. Aber bei den „Community Notes“ fielen die Standards der Faktenchecker weg, besonders die Nachvollziehbarkeit der Informationen. Die Notes enthielten „oft genug“ noch mehr Falsches als der Artikel, den sie korrigieren sollten. Zudem würden sie meist nicht angezeigt. Für Faktenchecks brauche man Standards und Erfahrung. „Das kann man nicht einfach so von heute auf morgen machen.“

Auch das Prinzip der Abstimmung über „Community Notes“ sei zweifelhaft. Bei „X“ kämen häufig falsche Notes durch. „Über die Wahrheit kann man nicht abstimmen.“

Die Aussage Zuckerbergs, gemeinsam mit Donald Trump gegen Regierungen weltweit vorgehen zu wollen, die „amerikanische Unternehmen zensieren“, sieht Laschyk als eine Kampfansage gegen demokratische Institutionen an, einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. „Diese Algorithmen entscheiden, was wir sehen, und letztendlich auch, was wir glauben.“ Wenn die in die Hände von Faschisten fielen, sei das „eine riesige Gefahr“.

Die EU und andere Institutionen müssten dringend etwas dagegen tun. Stark genug sei die EU. Die Frage sei, ob der politische Wille vorhanden ist.

abr