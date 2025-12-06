Soziale Medien

Meta-KI soll durch Kooperation mit Medienhäusern Nachrichten in Echtzeit liefern. (picture alliance / Sipa USA | SOPA Images)

Die Inhalte sollen im Rahmen einer neuen Partnerschaft von US-Sendern wie CNN und Fox News kommen. Auch Zeitungen wie "USA Today" und "Le Monde" aus Frankreich sollen ihre Meldungen der Meta-KI zur Verfügung stellen. An dem Projekt beteiligen sich zudem das "People"-Magazin sowie konservative US-Medien wie "The Daily Caller" und "The Washington Examiner".

Meta: KI-Funktion ermöglicht "vielfältigere Inhaltsquellen"

Der Konzern will mit der Zusammenarbeit zugleich seinen KI-Assistenten verbessern und ihn "reaktionsfähiger, genauer und ausgewogener machen", heißt es in einem Blogbeitrag.

Die französische Zeitung "Le Monde" ist bisher das einzige europäische Medium, das mit Meta kooperiert. Die Verlagsleitung erklärte, mit der Partnerschaft reagiere man auf "die explosionsartige Zunahme" der Nutzung von Internetplattformen und die "oft unstete und nicht vertraglich geregelte Verwendung der Inhalte".

Seit der Einführung des KI-Chatbots ChatGPT durch das US-Unternehmen OpenAI im November 2022 lassen sich eine Reihe von Medienkonzernen eine Nutzung ihrer Inhalte durch KI-Anbieter vergüten. Ein Beispiel aus Deutschland ist der Axel-Springer-Verlag.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.