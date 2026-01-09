Strom für KI

Zu Meta gehören u. a. Facebook, Instagram und Whatsapp. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Angga Budhiyanto)

Wie der Mutterkonzern von Facebook und Instagram mitteilte, soll der Betrieb von drei Kernkraftwerken verlängert und ausgeweitet werden. Zudem werde die Entwicklung neuer Nukleartechnologien gefördert. Im Jahr 2030 solle eine erste Anlage in Betrieb genommen werden. Die Kernenergie stelle saubere und zuverlässige Elektrizität für alle bereit, erklärte Meta.

Der massive Strombedarf von Rechenzentren, die für KI-Anwendungen nötig sind, hat zu einem Aufschwung der Atomindustrie in den USA geführt. Die US-Regierung kündigte im Oktober an, mindestens 80 Milliarden Dollar in den Bau neuer konventioneller Kernreaktoren zu investieren.

