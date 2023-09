Social Media

Facebook News war im Mai 2021 in Deutschland gestartet. Meta hatte sich mehrere Rechtsstreitigkeiten mit Gesetzgebern und Medienorganisationen geliefert, die dem US-Konzern und anderen Firmen vorwerfen, von ihren Inhalten zu profitieren, ohne dafür einen angemessenen Anteil an den Werbeeinnahmen zu erhalten. In einem Blog-Eintrag erklärte Meta , seine Gesamtstrategie für Facebook bestehe darin, sich von Nachrichteninhalten zu entfernen: "Wir wissen, dass die Menschen nicht wegen Nachrichten und politischen Inhalten zu Facebook kommen - sie kommen, um sich mit Menschen zu verbinden und neue Möglichkeiten, Leidenschaften und Interessen zu entdecken."