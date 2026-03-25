USA
Meta wegen mangelnden Kinderschutzes zu Millionenstrafe verurteilt

Der Techkonzern Meta ​ist in den USA wegen mangelnden Schutzes von Kindern zu einer Strafzahlung von ‌375 Millionen ⁠Dollar verurteilt worden. ⁠

    Die Logos der beiden IT-Konzerne Apple und Meta. Das Meta-Logo ist auf einem Smartphone-Display zu erkennen, der angebissene Apfel des Apple-Logos steht im Hintergrund.
    Gerichtsurteil gegen Meta gefallen (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)
    Eine Jury im Bundesstaat New Mexico sah es als erwiesen an, dass der Facebook-Mutterkonzern auf seinen Plattformen gegen das Verbraucherschutzrecht verstoßen habe. Die Staatsanwaltschaft hatte Meta vorgeworfen, Nutzer über die Sicherheit von Facebook, Instagram und WhatsApp zu täuschen und die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu begünstigen. Sexualstraftätern sei ein ungehinderter Zugang zu minderjährigen Nutzern gewährt worden. Die Entscheidung in New Mexico ist das erste Geschworenenurteil dieser Art gegen den Social-Media-Konzern. Meta ⁠kündigte an, in Berufung zu gehen.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.