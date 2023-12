Die Sammlung umfasst 5.000 Bilder und zeigt Band-Maskottchen Vic Rattlehead. Besitzer der digitalen Sammlerstücke sollen zusätzlich sowohl physische als auch digitale Erlebnisse im Metaverse bekommen - wie zum Beispiel persönliche Gespräche mit den Mitgliedern der Band. Das ganze sei mehr als ein Fanclub, hieß es. Megadeth, vor 40 Jahren gegründet, wird neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den "Großen Vier" des Thrash-Metals gezählt.

Ihre jüngeren Kollegen von "Avenged Sevenfold" sind schon länger im neuen Internet aktiv. Ende November boten Sie ihre Fans Konzerttickets als NFTs an.

NFTs sind digitale Kennzeichen, mit denen man Dateien von Grafiken, aber auch von Musik, Videos, Tweets oder eben Tickets und anderem eindeutig markieren kann. Sie sind nicht ersetzbar und nicht kopierbar. NFT steht für non-fungible-token, also: nicht austauschbares Objekt. Interesse zeigen unter anderen Sammler. Durch den Kauf eines NFT, letztlich einer Art Besitzurkunde und Echtheitszertifikat, erwirbt man die Exklusivität eines beliebigen digitalen Werks. NFTs werden wie Kryptowährungen auf einer Blockchain gespeichert, einer dezentralen Datenbankstruktur.

NFTs lassen sich auch in Spielewelten oder allgemein im "Web3" beziehungsweise im "Metaversum" nutzen, also in der Weiterentwicklung des Internets in Richtung der Visionen einer Verschmelzung von virtueller und analoger Welt. Zuletzt nahmen sich auch zunehmend deutsche Traditionskonzerne wie Lufthansa, Ritter Sport oder Mercedes des Themas an.