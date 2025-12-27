Produktionskosten

Ein Metallbetrieb in Schleswig-Holstein (picture alliance / Carsten Rehder)

Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, Zander, sagte der "Bild"-Zeitung, derzeit fielen fast 10.000 Stellen pro Monat weg, weil die Unternehmen nicht ausgelastet seien. Das könne die Metall- und Elektrobranche nicht auf Dauer aushalten. Steuern sowie Energie- und Personalkosten seien in Deutschland so hoch, dass sich viele Firmen eine Produktion hierzulande nicht mehr leisten könnten. Daran werde sich auch kurzfristig nichts ändern. Zander forderte Bundeskanzler Merz auf, einzugreifen.

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie waren nach Branchenangaben vor zwei Jahren noch knapp 4 Millionen Menschen beschäftigt. Inzwischen liegt ihre Zahl bei 3,8 Millionen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.