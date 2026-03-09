Himmelsphänomen

Ein Teil des Meteoriten, gefunden in Koblenz. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Die Anrufer hätten dabei oft nicht gewusst, was sie da genau am Himmel sehen. Es sei von "feurigen Objekten, die vom Himmel fallen", teilte ein Polizeisprecher mit. In Koblenz schlug ein Teil des Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses ein. Auch aus dem Hunsrück und der Eifel wurden vereinzelte Schäden gemeldet. Verletzte gebe es nicht.

Auf sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Baden-Württemberg. Sichtungen gab es auch in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich oder der Schweiz.

Seltenes Ereignis

Meteoriteneinschläge auf der Erde sind sehr selten. In Deutschland fielen im April 2023 bei Elmshorn mehrere Teile eines Meteoriten zu Boden. Das größte Fragment war ein rund 3,7 Kilogramm schwerer Brocken, der von Wissenschaftlern untersucht und später ausgestellt wurde. Er galt damals als der schwerste gefundene Meteorit seit rund 100 Jahren in Deutschland.

Meteoriten stammen nach Angaben von Experten meist aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und können mehrere Milliarden Jahre alt sein. Sie sind Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems. Trifft ein Asteroid auf die Lufthülle der Erde, zerfällt er oft in viele kleine Stücke. Manche davon verglühen, andere landen auf der Erde.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.