Die Polizei teilte mit, ein verglühter Himmelskörper sei am Abend in Koblenz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen. Unter anderem auch aus dem Hunsrück und der Eifel wurden Schäden gemeldet. Verletzte gebe es nicht. Eine Gefahr bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr.

Das Lichtspektakel am Himmel sorgte in vielen Regionen im Westen des Landes für Aufregung. Auf sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Baden-Württemberg. Auch bei der Polizei in Kaiserslautern berichteten Bürger von einem leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.