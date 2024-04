Studie der Umwelthilfe

Laut der Studie der Deutschen Umwelthilfe und des Instituts Ember Climate gibt die Bundesrepublik an, in Deutschland seien 2022 rund 131 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert worden. Das entspreche einem Anteil von 44 Prozent an der gesamten Braunkohleförderung der EU. Für den genannten Zeitraum meldete Deutschland 1.390 Tonnen Methan-Emissionen aus dem Braunkohletagebau an. Das entsprach laut Studie aber nur einem Prozent dieser Emissionen in der gesamten EU. Laut der Untersuchung hätten es knapp 256.000 Tonnen sein müssen.