Das Berufsfeld Intimitätskoordination ist erst vor etwa fünf Jahren entstanden. Dabei choreographieren die Berater in Absprache mit der Regie Liebes- und Sex-Szenen, damit es für die Beteiligten keine "Überraschungen" und auch keine Improvisation nötig ist. Bei der Betreuung des Drehs achtet Julia Effertz nach eigenen Worten auch darauf, dass bei Sexszenen Filmset geschlossen ist, an dem nur das kleinstmögliche Filmteam anwesen ist.

Expliziter durch Streamingangebote

"Man hat vorher einfach nicht darüber nachgedacht, dass intime Szenen sehr heikel sind für Schauspieler, und dass dort eben durch die Grauzone Machtmissbrauch entstehen kann", erklärte die Intimitätskoordinatorin im Corsogespräch. Der Fall Weinstein und die MeToo-Debatte hätten dieses Bewusstsein in die Öffentlichkeit gebracht. "Es ist ganz wichtig, dass die Schauspieler ihre körperlichen Grenzen kommunizieren", so Effertz. Auch die Szenen selbst haben sich ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren verändert. Durch die Angebote der Streamingdienste seien sie teilweise wesentlich expliziter geworden.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.