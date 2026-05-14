Ab 2028 werde die Neue Galerie als eine Art Außenstelle des schräg gegenüberliegenden Metropolitan Museums betrieben, sagte dessen Direktor Hollein der Deutschen Presse-Agentur. Die Galerie wurde vom Kosmetikunternehmer und Kunstsammler Ronald Lauder gegründet. Sie umfasst eine wertvolle Sammlung deutscher und österreichischer Kunst. Dazu zählen Werke von Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Franz Marc und Paul Klee.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.