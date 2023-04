Sergio Perez vom Team Red Bull hat den Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gewonnen. (Darko Bandic / AP / dpa / Darko Bandic)

Der Red-Bull-Fahrer siegte vor seinem Teamkollegen Max Verstappen und dem Monegassen Charles Leclerc, der für Ferrari fährt. In der WM-Wertung trennen nun den führenden Verstappen nur noch sechs Punkte von Verfolger Perez.

Diskussionsstoff lieferte in Baku das neue Sprintformat. Bereits am Freitag wurden im Qualifying die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag ermittelt, am Samstag dann standen ein sogenanntes Sprint Shootout und im Anschluss das 17 Runden lange Sprintrennen auf dem Programm. Die üblichen Trainingssessions zwei und drei entfielen komplett, den Teams blieb nur ein 60-minütiges Training am Freitag für die Abstimmung der Autos.

