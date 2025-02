Paquita la del Barrio bei den Mexican Billboard Awards 2011. (Chris Pizzello / AP / dpa / Chris Pizzello)

Nach Angaben ihres Managers starb sie in ihrem Haus in Veracruz. Berichten zufolge hatte sie in den vergangenen Monaten gesundheitliche Probleme gehabt.

In ihren Texten prangerte sie die Macho-Kultur an. Die Zeitung "El Universal" schreibt, Paquita la del Barrio - mit bürgerlichem Namen Francisca Viveros Barradas - habe in ihrer fünf Jahrzehnte langen Karriere mit Konventionen der männerdominierten mexikanischen Musikszene gebrochen. Ihr wohl bekanntestes, mit Schimpfwörtern gespicktes Lied "Rata de dos patas" ("Ratte auf zwei Beinen") sei zu einer "Hymne gegen Verrat und Missbrauch" geworden.

Die Sängerin wurde für drei Grammys nominiert und 2021 bei den Billboard Latin Music Awards für ihr Lebenswerk geehrt.

