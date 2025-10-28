Zollstreit

Mexikos Präsidentin Claudi Sheinbaum (AFP / ALFREDO ESTRELLA)

Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, noch einige Wochen lang weiter zu verhandeln, sagte die mexikanische Staatschefin Sheinbaum nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump. Bei den Gesprächen gehe es um die Abschaffung von 54 Handelsbarrieren für die Einfuhr von US-Produkten nach Mexiko, die Washington fordert.

Im Juli hatten sich beide Staaten auf eine Verlängerung ihrer bisherigen Zollregelung geeinigt, wodurch geplante zusätzliche US-Strafzölle bis zum 1. November aufgeschoben wurden. Weiterhin in Kraft sind Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos und bestimmte andere Waren aus Mexiko sowie Abgaben von 50 Prozent auf Stahl, Aluminium und Kupfer.

