Video in Maya-Stätten

Das Video von "MrBeast" wurde auch unter Internetnutzern kontrovers diskutiert.

Die Drehgenehmigung habe nicht das Bewerben von Produkten mit Bildern der Maya-Stätten beinhaltet. MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James Donaldson heißt, hatte den Besuch der Sehenswürdigkeiten genutzt, um Werbung für seine Schokoladenmarke zu machen.

Der YouTuber hat knapp 400 Millionen Abonnentinnen und Abonenten. Sein am 10. Mai veröffentlichtes Video "Ich habe 2.000 Jahre alte Tempel erkundet" wurde bereits etwa 60 Millionen Mal angesehen. In dem Video ist der YouTuber bei den Maya-Stätten Calakmul, Chichen Itzá und Balamcanché im Südosten Mexikos zu sehen. In die anschließende Debatte um die Missachtung von Kultur hat sich auch die mexikanische Präsidentin Sheinbaum eingeschaltet.

16.05.2025