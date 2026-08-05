Aufnahmeprüfung mit KI-Kontrolle

Die Nationale Autonome Universität von Mexiko (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / Apolline Guillerot-Malick)

Es geht um die Aufnahmetests für die Universidad Nacional Autónoma de México, die größte Universität des Landes. Diese liefen zum ersten Mal komplett online. Eine KI sollte über Webcams kontrollieren, dass die Bewerber nicht schummeln. Allerdings schnitten diese viel zu gut ab. Die Hochschule vermutet daher, dass doch betrogen wurde.

Möglicherweise funktionierte die Überwachung nicht oder Testfragen wurden geleakt oder online verkauft. Knapp 60.000 Leute müssen die Prüfung jetzt noch einmal machen, diesmal vor Ort und unter Aufsicht. Das nächste Semester der Universiät wird deswegen etwas nach hinten verschoben.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.