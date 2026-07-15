Mexikos Außenminister Velasco bat in einem Schreiben, die Todesfälle prüfen zu lassen und Informationen von den US-Behörden einzuholen. Der Hochkommissar solle zudem prüfen, ob die Vorfälle mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen der USA vereinbar seien, Empfehlungen aussprechen und den Fall gegebenenfalls an den UNO-Menschenrechtsrat weiterleiten. Präsidentin Sheinbaum hatte zuletzt angekündigt, nicht mehr nur diplomatisch, sondern auch juristisch gegen die Verantwortlichen vorzugehen.
Nach ihren Angaben starben bislang drei Mexikaner bei Einsätzen der US-Einwanderungsbehörde und 14 weitere in Abschiebehaft.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.