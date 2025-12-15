Medienberichten zufolge stellen der Bund und das Land Niedersachsen heute in Berlin den Großauftrag einer Schweizer Kreuzfahrtreederei vor. Es soll um den Bau von vier Schiffen gehen, der die Auslastung der Werft bis 2036 sichern könnte. An der Vorstellung des Großauftrags würden unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, und Ministerpräsident Lies, SPD teilnehmen.
Bund und Land hatten die Werft Ende 2024 mit Steuergeld gerettet.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.