Indischer Ozean

Wie das malaysische Verkehrsministerium mitteilte, traf das Schiff einer Spezialfirma in dem Suchgebiet ein. Wo sich das Gebiet genau befindet, wurde nicht genannt. Bekannt ist nur, dass das Schiff von einem Hafen an der Westküste Australiens aus gestartet war. Grundlage für das Suchgebiet sind neue Berechnungen der Flugroute sowie des möglichen Absturzortes.

Die Boeing-Maschine war am 8. März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden. Bislang wurden nur einige Wrackteile an verschiedenen Küsten angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Leichen der Passagiere und dem Flugrekorder fehlt bis heute jede Spur.

