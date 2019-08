Gestern Nacht wurden die MTV Video Music Awards in Newark, New Jersey zum 36. Mal verliehen. Die wichtigsten Preise gingen an Newcomerinnen wie Billie Eilish, aber auch an bekannte Sängerinnen wie Taylor Swift und Ariana Grande. Außerdem wurde eine Künstlerin ausgezeichnet, die in den Nullerjahren wie keine Zweite den amerikanischen RnB und Hiphop prägte: Missy Elliott.

Unpolitisch und angepasst

Die 48-Jährige wurde gestern mit dem MTV- Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, der nach Michael Jackson benannt ist. Als erste Hiphop/RnB-Künstlerin überhaupt bekam sie diesen Preis. Und sie hat sich gefreut. Während die Veranstalter im Vorfeld den Namen des Preises unter den Tisch fallen ließen, hatte Missy Elliot damit kein Problem. Sie bedankte sich unter anderem bei Janet Jackson und nannte den verstorbenen Michael Jackson immer wieder als eines ihrer Vorbilder, sagte die Musikjournaliscten Jenni Zylka. Mit keiner Silbe hätte die Künstlerin die Vorwürfe wegen Kindesmissbrauch erwähnt.

Kein Reformwille

Nach Einschätzung von Zylka versucht MTV einerseits "Diversity" zu feiern und lässt Taylor Swift mit einer Regenbogenfahne über die Bühne laufen. Andererseits mahnt der Sender weniger, als man mit so einem Preis machen könnte, sagte Zylka. "Das ist typisch für die amerikanische Unterhaltungsindustrie."

Missy Elliot, so Zylka, äußert sich nie wirklich politisch:"Sie hat einige Songs, die sich mit dem Thema Feminismus beschäftigen, aber es ist nie deutlich." Man habe eine Chance verpasst den Preis zu reformieren, sagte Zylka. "Ich würde mich freuen, wenn es mehr Kritik geben würde".