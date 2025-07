Der US-Schauspieler Michael Madsen 2015 bei der Premiere des Films "The Hateful Eight". (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Madsen spielte in vielen Quentin-Tarantino-Filmen mit, darunter "Kill Bill" und "Reservoir Dogs". In seiner mehr als 40-jährigen Karriere war der Schauspieler bei über 300 Produktion dabei. Er wirkte auch in "Donnie Brasco", "Thelma & Louise", "Sin City" und "Once Upon a Time... in Hollywood" mit.

