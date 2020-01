So klingt Michael Stipe mit 60 Jahren: Zum Geburtstag hat der Sänger der Kultband R.E.M. seine zweite Solo-Single produziert. Einen 10-Sekunden-Kostprobe gab es schon vorab auf seiner Webseite - herunterladen kann man den ganzen Song ab heute, für 77 Cent. Und zwar für einen guten Zweck: Die Einnahmen von "Drive to the Ocean" kommen einer Klimaschutzorganisation zu Gute.

Mit "Losing my Religion" das Publikum gewonnen

Nach Jahren unter Wollmütze, mit Nasenringen und gewaltigem Rauschebart hat Michael Stipe sich wieder rasiert. Der Look nun wieder asketisch und leicht vergeistigt. Bis auf die raspel-kurzen Haare und tiefe Falten fast so wie der junge Mann aus Georgia, der 1987 mit seiner Band R.E.M. einen ersten Welthit landete.

In der alternativen Rockszene hatten R.E.M. da längst Kultstatus - aber der wirklich große Durchbruch kam dann 1991 mit einem Song, den wohl alle die, die damals schon Ohren hatten, an den ersten paar Takten erkennen: "Losing My Religion" wurde der größte R.E.M.-Hit. Das Album "Out of Time" verkaufte sich weltweit weit über 12 Millionen Mal, drei Grammys gewann die Band dafür.

Ob Smith-Sänger Morrissey in Großbritannien oder Kurt Cobain von Nirwana - R.E.M. hatte viele Fans und gilt bis heute als eine der einflussreichsten amerikanischen Rockbands der 90er-Jahre. Stipe, der als Sohn eines US-Soldaten als Kind auch eine Zeitlang in der Nähe von Frankfurt lebte, wollte eigentlich Fotograf werden. Doch dann kam es doch anders, erzählte Stipe kürzlich bei einem Fotofestival in Atlanta:

"1975 erschien das Album 'Horses' von Patti Smith. Ich habe es mir gleich am ersten Tag gekauft und noch in der Nacht entschieden: Ich wollte Sänger werden."

R.E.M. beim Live-8-Konzert im Londoner Hyde Park (picture alliance/dpa/Peter Payne)

Stipe studierte doch Kunst an der University of Georgia in Athens, eine Kleinstadt im Süden der USA. Hier lebten auch die B52's, eine schrille New-Wave-Band, die später häufiger mit R.E.M. kollaborierten. In Athens lernte Stipe die anderen Bandmitglieder kennen, ihre Songs schrieben sie gemeinsam.

Musik machen habe für ihn auch eine starke visuelle Komponente, so Stipe. Es fühle sich an wie ein Kino-Film. Und ein besonders guter Film sei der Song "Nightswimming": In R.E.M.s Balladen ging es um die ganz großen Gefühle - Liebe, Trauer, Angst - und Stipe wurde zum Posterboy dieser neuen männlichen Verletzlichkeit. Und er bekannte sich als einer der ersten großen Stars öffentlich zu ihrer Homosexualität, als das noch ein Risiko war.

Ein bekennender Social-Media-Skeptiker

Nach den Riesenhits 2011 löste R.E.M. sich auf und Stipe widmete sich seiner ersten Leidenschaft, der Fotografie. Zwei Bildbände, vor allem mit Porträts hat er bislang veröffentlicht. 2016 unterstützte er im Wahlkampf den Demokraten Bernie Sanders. Stipe ist bekennender Social-Media-Skeptiker - zuviel falsche, inszenierte Öffentlichkeit. Seine Lehre aus dem Ruhm der letzten Jahrzehnte:

"Ich muss manches für mich behalten, damit ich nicht zum Monster werde. Wenn soviele Leute einen bewundern, dann läuft das Ego schnell Amok. Und deshalb ist es wichtig, manches nur für sich zu behalten."