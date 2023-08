Italienische Autorin

Michela Murgia auf der Internationalen Buchmesse 2023 (Imago / Alessandro Vargiu)

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, starb sie am Donnerstag im Alter von 51 Jahren. Murgia studierte Theologie und arbeitete als Religionslehrerin. 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "il mondo deve sapere" (deutsch: "Camilla im Callcenterland") über die Zustände in einem Callcenter. Für ihren Roman "Accabadora" (2009) wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zu ihren politischen Schriften zählt das 2011 erschienene Buch "Ave Mary", in dem sie die Stellung der Frau in der katholischen Welt thematisiert.

Im Mai dieses Jahres hatte Murgia in einem Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera" ihre Nierenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht.

