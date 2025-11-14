In ihrer Begründung betonten die Internationalen Filmfestspiele, dass die 63-Jährige einen bleibenden Einfluss auf das internationale Kino ausgeübt habe. Ihre eindringliche Präsenz, ihre furchtlosen künstlerischen Entscheidungen und ihr unverwechselbarer Stil hätten Generationen von Filmschaffenden geprägt.
Für den Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" hatte Yeoh 2023 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen - als erste Asiatin in der Geschichte.
Der Goldene Ehrenbär soll bei der Eröffnung der Berlinale am 12. Februar 2026 verliehen werden. In diesem Jahr war Schauspielerin Tilda Swinton damit ausgezeichnet worden.
