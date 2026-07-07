Microsoft will über 3.000 Stellen in der Xbox-Sparte einsparen. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Damit fallen rund ein Fünftel der Arbeitsplätze in dem Bereich weg. Die Hälfte der Stellen soll nach Angaben des Unternehmens sofort abgebaut werden, die andere Hälfte innerhalb eines Jahres. Xbox-Chefin Sharma erklärte, seit einigen Jahren sei die Zahl der Spieler und der Zeit, die diese auf der Xbox-Plattform verbrächten, immer weiter zurückgegangen. Ende Juni hatte Microsoft eine deutliche Preissteigerung für die Xbox angekündigt.

Darüber hinaus sollen weiter 1.600 Stellen in der Sparte Geschäftskunden gestrichen werden. Insgesamt fallen damit bei Microsoft rund zwei Prozent der weltweiten Stellen weg. Die geschäftsführende Vizepräsidentin Amy Coleman erklärte, die wegfallenden Jobs würden "nicht durch Künstliche Intelligenz ersetzt". Die zunehmende Automatisierung verändere jedoch die Arbeitsprozesse.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.