Künstliche Intelligenz

Das Kapital in einer geplanten Höhe von über 30 Milliarden Dollar solle in den Bau von Rechenzentren und Energieprojekten fließen, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten. Dabei werde der KI-Chiphersteller Nvidia sein Fachwissen zur Verfügung stellen. Die Investitionen werden demnach vor allem in den USA getätigt, aber auch in einigen anderen Ländern. KI-Modelle, die für die Verarbeitung großer Datenmengen eingesetzt werden, benötigen eine erhebliche Rechenleistung.

Oft reihen Technologieunternehmen Tausende von Chips in Clustern aneinander, um die erforderliche Datenverarbeitungsleistung zu erreichen. Das hatte einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach spezialisierten Rechenzentren zur Folge.

