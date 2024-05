Wirtschaftspolitik

Wie der Élysée-Palast mitteilte, wird allein Microsoft vier Milliarden Euro für Cloud-Technologie und Künstliche Intelligenz an den Standorten Paris und Marseille bereitstellen. Der Online-Händler Amazon wolle etwa 1,2 Milliarden Euro ausgeben und mehrere Tausend Arbeitsplätze schaffen. Die Pharmakonzerne Astrazeneca und Pfizer stellten ebenfalls mehrere Hundert Millionen Euro in Aussicht. Hintergrund ist eine Investorenkonferenz in Versailles. Der französische Präsident Macron nannte Frankreich einen der attraktivsten Standorte Europas . Macron verwies auf Reformen der vergangenen Jahre. Seit 2017 seien Unternehmenssteuern gesenkt, die Verwaltung vereinfacht und digitalisiert sowie Genehmigungsverfahren verkürzt worden.