Innenpolitische Reformen

Es gehe darum, zukünftige Belastungen fair auf alle Bevölkerungsgruppen zu verteilen, sagte Middelberg im Deutschlandfunk. Dabei wäre es unklug, bestimmte Vorschläge vom Tisch zu nehmen. Gleichzeitig müsse das Gesamtziel sein, Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das funktioniere nur, wenn Betriebe nicht zusätzlich belastet würden. Statt Steuern zu erhöhen schlug Middelberg weitere Einsparungen vor, ohne Beispiele zu nennen.
Die Regierung aus Union und SPD diskutiert zur Zeit mehrere Reformen, etwa zu den Krankenkassen, zur Erbschaftssteuer, dem Spitzensteuersatz und der Altersvorsorge.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.