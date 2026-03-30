Innenpolitische Reformen

In der Debatte um Reformen der Steuer und Sozialversicherungen mahnt der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, an, zukünftige Belastungen auf alle Bevölkerungsgruppen fair zu verteilen. (Anna Ross/dpa)

Die Regierung aus Union und SPD diskutiert zur Zeit mehrere Reformen, etwa zu den Krankenkassen, zur Erbschaftssteuer, dem Spitzensteuersatz und der Altersvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.