Innenpolitische Reformen
Middelberg offen für Vorschläge

In der Debatte um Reformen hat sich der Unionsfraktionsvize im Bundestag, Middelberg, offen für Vorschläge vom Koalitionspartner SPD gezeigt.

    Mathias Middelberg (CDU) spricht im Bundestag.
    In der Debatte um Reformen der Steuer und Sozialversicherungen mahnt der Vizevorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, an, zukünftige Belastungen auf alle Bevölkerungsgruppen fair zu verteilen. (Anna Ross/dpa)
    Es gehe darum, zukünftige Belastungen fair auf alle Bevölkerungsgruppen zu verteilen, sagte Middelberg im Deutschlandfunk. Dabei wäre es unklug, bestimmte Vorschläge vom Tisch zu nehmen. Gleichzeitig müsse das Gesamtziel sein, Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das funktioniere nur, wenn Betriebe nicht zusätzlich belastet würden. Statt Steuern zu erhöhen schlug Middelberg weitere Einsparungen vor, ohne Beispiele zu nennen.
    Die Regierung aus Union und SPD diskutiert zur Zeit mehrere Reformen, etwa zu den Krankenkassen, zur Erbschaftssteuer, dem Spitzensteuersatz und der Altersvorsorge.
    Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.